Acidentes com bicicleta provocaram 21 mortos em 2017

Os acidentes com bicicletas causaram 21 mortos, 116 feridos graves e mais de 1500 feridos ligeiros no ano passado, em Portugal. São dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, obtidos pela Renascença. Estes acidentes são responsáveis por 3,8% do total das vítimas mortais de sinistralidade nos últimos nove anos.

A larga maioria dos acidentes resultou de colisão e ocorreram sobretudo em vias no interior das cidades nas estradas nacionais.

Olhando para os últimos nove anos, o número de mortos tem vindo a baixar ligeiramente nos últimos anos. Pelo contrário, os feridos têm subido. No caso dos feridos graves, eram 85 em 2013 e 116 em 2017.

As faixas etárias entre os 50 e os 54 anos, entre os 60 e os 64 anos e maiores de 75 anos são as que registam mais vítimas mortais. Já os feridos ligeiros são sobretudo pessoas entre os 30 e os 50 anos.

Quantos aos distritos, o maior número de mortos entre 2008 e 2017 registou-se em Aveiro, seguindo-se Setúbal, Faro e Lisboa.O distrito de Lisboa foi no entanto o que teve maior número de acidentes graves e ligeiros.

Regras desrespeitadas



O uso das bicicletas tem vindo a proliferar nas cidades portuguesas. Contudo, muitos ciclistas desconhecem as regras para os condutores dos velocípedes.

Entre as infrações mais frequentes contam-se a velocidade excessiva, circular nos passeios, passar sinais vermelhos ou a condução sob o efeito de álcool ou de drogas.

De acordo com a lei, só as crianças até até aos dez anos é que podem andar de bicicleta nos passeios, desde que não ponham causa a segurança dos peões. Os restantes ciclistas só podem circular nos passeios para acesos aos prédios, por exemplo. Em caso de incumprimento, estão previstas entre 60 e 300 euros.

Atravessar de bicicleta nas passadeiras também só é permitido a crianças até aos dez anos. Os outros ciclistas têm de descer da bicicleta e atravessar a pé, levando a bicicleta pela mão.

É também proibido fazer acrobacias com a bicicleta na via pública. Por exemplo, não se pode circular sem as mãos no guiador ou com os pés fora dos pedais, nem levantar uma das rodas por exemplo. Nestes casos, a multa que pode chegar aos 150 euros.