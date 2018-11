Crianças portuguesas enviam material escolar para a República Centro-Africana

O professor Joaquim Tomaz manifesta-se surpreendido com a “generosidade” de todos e destaca a importância de “incutir nas crianças, desde pequenos, os valores da solidariedade, do respeito e da partilha” e lembra que o projeto educativo do agrupamento tem por lema “uma escola solidária de todos e para todos”.

“Foi só passar a palavra e no dia seguinte houve logo retorno, chegou logo imenso material escolar”, conta a professora Lígia Teixeira, coordenadora do Centro Escolar de Chaves.

Na resposta, o Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins mobilizou-se para uma recolha de lápis, borrachas, cadernos, canetas, mochilas ou estojos, material que vai ser enviado, através do Exército, para ajudar as crianças daquele país africano.

O apelo partiu do coronel João Godinho, que foi comandante do Regimento de Infantaria 19 (RI19), em Chaves, e que está em missão na República Centro-Africana. E o Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves, mobilizou-se para ajudar.

Simão, um menino do 4º ano, esteve com alguns colegas a entregar o material que foi recolhido no centro escolar e explica que tudo “é para ajudar os meninos de Africa, porque eles não têm as coisas que nós temos e nós podemos partilhar um bocado das nossas coisas para eles se sentirem felizes”.

A iniciativa teve como objetivo “promover a cooperação e entreajuda entre povos de culturas diferentes, incrementando o espírito de solidariedade nos alunos, relativamente aos seus colegas em países com graves dificuldades de segurança e bem-estar, como é a situação da República Centro-Africana”.

O material angariado foi recolhido por um grupo de militares do RI19. O capelão, padre António Dias, aproveitou a oportunidade para agradecer a generosidade de quantos colaboraram na iniciativa e explicou às crianças que a sua ajuda é muito importante para colmatar algumas das muitas carências das crianças africanas.

“Esta campanha foi excecional, vós sois tão solidários, tão amigos de meninos que nem conheceis e para quem uma simples folha de papel em branco é tão importante”, afirma o sacerdote, assegurando que “nem um lápis se vai perder”, porque “os militares recolhem, levam o material ao avião e vão entregar diretamente à escola”.

A esta campanha de solidariedade juntaram-se outras escolas Chaves, Vila Pouca de Aguiar e Barcelos, empresas de Chaves e o Centro Social e Paroquial de Vilar de Perdizes.