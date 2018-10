Plataforma digital criada na Universidade do Minho vence a primeira edição do Prémio Ler+

Uma equipa de investigadoras da Universidade do Minho venceu, esta quarta-feira, a primeira edição do Prémio Ler+, do Plano Nacional da Leitura, com a plataforma digital "Ainda estou a aprender", criada para crianças com dificuldades na aprendizagem da leitura.

A plataforma é de livre acesso e pretende ajudar os “alunos a atingirem níveis superiores de leitura", como explicou hoje a investigadora Iolanda Ribeiro.

O projeto apresenta propostas de atividades para alunos do primeiro ciclo do ensino básico que tenham dificuldades na aprendizagem da leitura, mas também pode ser utilizado por professores, educadores, pais e encarregados de educação.

A plataforma serve ainda profissionais como psicólogos, terapeutas da fala, professores de educação especial e investigadores.

Na primeira edição do prémio foi reconhecido o trabalho de 18 investigadoras lideradas pela doutorada Iolanda Ribeiro, da Universidade do Minho.

O Prémio Ler+, no valor de dez mil euros, foi criado pelo Plano Nacional da Leitura 2027 (PNL), com o objetivo de reconhecer o trabalho de personalidades ou entidades que melhor promovam hábitos de leitura ou produzam conhecimento na área.

Iolanda Ribeiro recordou que o projeto foi criado com um baixo orçamento e que os dez mil euros do Prémio Ler+ serão canalizados para o pagamento do alojamento digital do projeto.

A plataforma foi construída no Centro de Investigação em Psicologia, com fundos nacionais e europeus, nomeadamente com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação para a Ciência e Tecnologia.