Asia Bibi "continua a correr perigo de vida"

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) não esconde a satisfação pela decisão do Supremo Tribunal do Paquistão, de anular a sentença de Asia Bibi, condenada à morte em 2009 por ter bebido água do mesmo copo de uma colega muçulmana – uma ofensa grave ao Islão e o profeta Maomé, ao abrigo da lei da blasfémia.

“Era uma decisão que esperávamos há muito, por isso estamos eufóricos, estamos mesmo muito contentes”, admite à Renascença Felix Lungu, responsável da Fundação AIS em Portugal.

“Asia Bibi ainda não foi libertada, mas já sabemos qual é a decisão do juiz e é uma grande notícia”, conclui.

Mas Felix Lungu deixa um alerta: a decisão do Tribunal pode não pôr um ponto final no caso. Ao longo dos anos, lembra, pelo menos dois altos responsáveis do país foram assassinados por defenderem Asia Bibi, pelo que não há dúvidas de que vêm aí dias difíceis, sobretudo para os cristãos.

“Muito provavelmente, esta decisão do tribunal vai-se virar contra a pequena comunidade cristã. Não sabemos em que condições vive a família de Asia Bibi ou a família do advogado que a ajudou ou o próprio juiz que tomou esta decisão, mas sabemos que correm perigo de vida e que num futuro próximo a vida, sobretudo para a comunidade cristã minoritária no Paquistão, vai ser muito difícil”, avisa.

Felix Lungu diz que os protestos já começaram em várias cidades paquistanesas. “Em Lahore e noutras cidades como Islamabad, estão já a bloquear ruas, a queimar pneus, e a exigir que seja refeita justiça. Pedem que Asia Bibi seja enforcada, para dar o exemplo. Ou seja, nos próximos tempos vamos continuar infelizmente a ouvir notícias tristes do Paquistão”, afirma.