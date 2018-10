Gasolina baixa três cêntimos com o fim do adicional do ISP para a gasolina

O ministro das Finanças, Mário Centeno, anunciou esta segunda-feira no Parlamento que o Governo vai acabar com o adicional do ISP para a gasolina, que tinha o valor de seis cêntimos. No entanto, agora a redução do valor pago pelo consumidor será de apenas três cêntimos.

No debate do Orçamento do Estado, o ministro disse que "houve uma actualização da taxa do ISP e essa actualização, no caso da gasolina, é totalmente revertida".

"Esta redução do ISP sobre a gasolina de três cêntimos. É um esforço que o Governo faz", disse o ministro.



Mário Centeno fez este anúncio na sequência de uma intervenção do deputado do PCP Paulo Sá, no primeiro dos dois dias de debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019.



O governante considera que esta redução coloca o ISP na "média europeia para a gasolina". No caso do gasóleo, o ministro diz que Portugal já está abaixo dos restantes países europeus.

Há dois anos, o Governo aumentou, por portaria, a gasolina em seis cêntimos.