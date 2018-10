EUA. Tiroteio faz vários mortos. "Cenário horrível"

O Presidente dos Estados Unidos já reagiu no Twitter. Donald Trump diz que está a acompanhar a situação e acrescenta que haverá várias vítimas.

Na primeira conferência de imprensa das autoridades, o diretor de segurança pública de Pittsburgh não confirma o número de mortos, admite "cenário horrível" no interior da sinagoga e adianta apenas seis feridos, quatro deles polícias. Segundo Wendell Hissrich, o atirador está detido, foi levado ao hospital e não haverá mais ameaças no local.

Numa segunda reação, aos jornalistas, Trump admite que o balanço do tiroteio parece ser "bastante mais devastador" do que inicialmente se pensava" e que, "alguma coisa terá de ser feita". O Presidente sugere que deveria haver um agente armado dentro da Sinagoga para travar o atirador. Defende também apertar as leis de pena de morte.

[Atualizado às 18h30]