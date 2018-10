Detido suspeito do envio de pacotes suspeitos nos EUA

As autoridades norte-americanas detiveram, esta sexta-feira, um homem com ligações aos pacotes explosivos que têm sido enviados a várias personalidades nos EUA.

De acordo com esta estação televisiva CNN, o suspeito foi detido no Estado da Flórida.

A detenção acontece no mesmo dia em que o FBI interceptou duas novas embalagens suspeitas. Um dos pacotes era dirigido ao senador democrata de New Jersey Cory Booker. O segundo pacote foi enviado ao antigo "número um" dos serviços de informação, James R. Clapper.

Nas últimas horas, as autoridades avançavam a possibilidade dos pacotes suspeitos estarem a ser enviados a partir do Estado da Flórida.

"Alguns pacotes foram enviados pelo correio. Alguns destes pacotes puderam ser rastreados até à Flórida", disse o Secretário de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, em entrevista à Fox News.



No total, foram 12 os pacotes suspeitos enviados, através do correio. Na lista dos visados estão figuras como George Soros, um frequente do doador do Partido Democrata, o ex-presidente Barack Obama e o seu ex-vice-presidente, Joe Biden, e a ex-secretária de Estado e candidata à presidência, Hilary Clinton.

Também os escritórios da estação televisiva CNN em Nova Iorque tiveram de ser evacuados depois de um pacote semelhante ter sido endereçado para esse local.