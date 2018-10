Boa Morte espera um jogo "aberto e com golos" entre Sporting e Arsenal

Sporting e Arsenal medem forças em partida da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. As duas equipas comandam a classificação do Grupo E com seis pontos e vão disputar a liderança isolada.

Bola Branca convidou Luís Boa Morte para projetar o encontro de Alvalade, com este a considerar que vão estar frente a frente "as duas equipas mais fortes" do grupo:

"Vai ser um jogo aberto e com golos. A vitória coloca praticamente a equipa na próxima fase, e uma derrota não vai beliscar o trajeto de qualquer uma das equipas porque as duas equipas em questão são superiores às outras duas do grupo".

O Sporting vem de vitória sobre o Loures para a Taça num jogo com poupanças de alguns titulares, e de uma derrota com o Portimonense para o campeonato. A equipa "não está no melhor momento", diz.

Ainda assim, Luis Boa Morte assinala "o menor tempo de recuperação" do Arsenal que jogou segunda-feira para a Premier League e o regresso de Mathieu ao centro da defesa do Sporting como "fatores favoráveis" à equipa leonina:



"Os jogos são todos diferentes, e é claro que o Arsenal é forte na dinâmica ofensiva, mas jogou na segunda-feira, e o Sporting no sábado. Destaque ainda para Mathieu de volta aos convocados, que é um dos pilares da equipa e uma das referências".

Mathieu regressou, mas Bas Dost continua de fora. O holandês não joga há dois meses e na opinião de Luís Boa Morte "faz falta à equipa" de José Peseiro, por ser um avançado diferente dos restantes que integram o plantel do Sporting, e que "dá muito trabalho" às defensivas adversárias.

Em orçamentos, jogam David contra Golias, esta noite em Alvalade. O Arsenal é o sexto clube do mundo com maior volume de receitas (perto de 500 milhões de euros de receitas anuais). Só do patrocinador das camisolas, o clube londrino recebe 52 milhões. Candidato ao título inglês, está em 4.º no campeonato, com os mesmos pontos do 3.º, o Chelsea, e a dois pontos dos comandantes City e Liverpool.



O Arsenal, equipa treinada pelo espanhol Unai Emery, depois de um reinado de 22 anos do francês Arsene Wenger que ganhou três vezes a Liga Inglesa. Emblema histórico do futebol europeu, o Arsenal nunca ganhou a Liga dos Campeões mas é uma presença habitual na prova milionária. Foi finalista vencido em 2006 frente ao Barcelona.

O Sporting-Arsenal está agendado para as 17h55 em Alvalade, e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.