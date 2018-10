Emery respeita o Sporting, mas quer vencer em Alavalade

Unai Emery, treinador do Arsenal, pretende derrotar o Sporting, que está em igualdade pontual com os ingleses, em Alvalade, e ficar no bom caminho para conquistar o primeiro lugar do grupo D da Liga Europa.

O Sporting é um excelente equipa, com muita experiência nesta prova e com bons jogadores. A minha equipa está em primeiro lugar, queremos continuar assim. Amanhã [quinta-feira], será um grande jogo e é importante para a nossa confiança. Com todo o respeito ao Sporting, queremos ganhar", afirmou o técnico espanhol, esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida da terceira jornada.

O Sporting "tem muita experiência e muito peso" na Liga Europa e é, juntamente com o Arsenal, favorito para passar à fase seguinte. "O Sporting, tal como Benfica, Porto ou Braga, é uma equipa de grande qualidade com muita experiência nas competições europeias. Estão a fazer uma boa prova nesta fase de grupos e o nosso objetivo e o deles são o mesmo: sermos primeiros do grupo", elogiou o técnico dos "gunners".

O objetivo do Arsenal é mesmo vencer a Liga Europa. "Este tipo de prova é muito importante também porque se trata de um título a ganhar. E porque, quando se ganha, no ano seguinte passamos diretamente para a Liga dos Campeões. Estou no Arsenal para ganharmos todos os títulos e este é um deles. É ambicionado por todos, certamente pelo Sporting também. Todos os anos há várias equipas que jogam na Liga Europa e querem ganhá-la. O nível aumentou muito", atestou o treinador.



Sporting e Arsenal medem forças na quinta-feira, às 17h55, no Estádio José Alvalade. O encontro terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.