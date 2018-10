​Infarmed retira do mercado creme de rosto para bebés da Wells

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) determinou esta segunda-feira a retirada do mercado de um creme de rosto para bebé, da marca Wells, por erros na rotulagem, adiantando que não há garantia que o produto "é seguro para a saúde".

"Após análise no laboratório do Infarmed, verificou-se que o produto cosmético Wells Creme Rosto Bebé contém os conservantes Phenoxyethanol e Benzoic acid, os quais não estão declarados na lista de ingredientes incluída na rotulagem, constatando-se ainda que os ingredientes listados não correspondem à verdadeira composição do produto”, lê-se na nota publicada no 'site' do Infarmed.



O mesmo comunicado acrescenta que "o produto contém uma alegação falsa": "0% Fenoxietanol".



"Atendendo a que a pessoa responsável não demonstrou que este cosmético é seguro para a saúde humana, o Infarmed ordena a suspensão imediata da comercialização e a retirada de todas as unidades existentes no mercado", acrescenta.



O Infarmed apela a todos os comerciantes que devolvam o produto, contactando a Sonae, dona dos supermercados Continente e da marca Wells, e aconselha os consumidores que tenham adquirido o creme a não o utilizarem.



A autoridade do medicamento anunciou ainda a retirada do mercado do cosmético Aqua Face and Bodypaint da marca SuperStar, por ter detetado o conservante Methylisothiazolinone na lista de ingredientes.



"A utilização deste conservante em produtos cosméticos não enxaguados é proibida, por poder induzir alergia de contacto e colocar em risco a saúde", acrescenta a entidade.