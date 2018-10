Marcelo condecora Joana Marques Vidal com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa condecorou esta segunda-feira a ex-procuradora-geral da República Joana Marques Vidal com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.

“É mais muito mais do que um gesto protocolar”, disse Marcelo na cerimónia.

O Presidente quis vincar que a distinção é sinónimo do reconhecimento público de que Joana Marques Vidal é merecedora, e “serve para reforçar a importância do Ministério Público no combate à criminalidade e à corrupção”.

“Nada nem ninguém travará uma atividade decisiva para a moralização da nossa vida colectiva”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Na cerimónia estiveram presentes o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral e a

secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.