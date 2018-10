Ronaldo e o caso Mayorga: "Eu e os meus advogados estamos confiantes"

22 out, 2018 - 18:16

Português falou pela primeira vez em público desde as acusações de violação. CR7 abordou ainda os primeiros meses na Juventus, o regresso a Old Trafford e recusou falar sobre o mau momento de forma do Real Madrid.