​“É uma coincidência”. Vereador de Lisboa reage à polémica da casa do presidente

No mesmo dia em que Fernando Medina anunciava a entrada em vigor da nova legislação que regula o alojamento local, fica a saber-se que residência oficial do presidente da Câmara Municipal de Lisboa está disponível para alojamento.

A concessão a privados da Casa do Presidente da Villa, localizada em pleno parque florestal de Monsanto, foi tema de debate durante a última campanha autárquica, mas a notícia ressurgiu esta terça-feira.

Em entrevista à Renascença, o vereador José Sá Fernandes responde à polémica e diz que tudo não passa de uma coincidência, já que a decisão foi aprovada em 2014 e a residência está disponível num site de reservas turísticas desde agosto.

“É uma coincidência. Aquilo que o senhor presidente hoje foi apresentar tem a ver com o alojamento local dentro da cidade, isto [a residência oficial do presidente da autarquia] é em Monsanto. A casa chamada do presidente está em booking e não é a partir de hoje, já está há umas semanas. Foi a primeira a ser arranjada", explica.

"Quem ganhou o concurso tem obrigação de arranjar uma data de casas, que depois podem servir para eventos, para restauração ou para alojamento local. Mas esta decisão é uma decisão de 2014“, acrescenta.

No site Booking, uma noite na Casa do Presidente pode rondar mais de 800 euros, segundo uma simulação feita para o dia 23 de outubro. Sá Fernandes justifica este valor com base no custo da concessão.

“É uma vivenda. O privado está a fazer um investimento enorme, é superior a 3 milhões e 800 mil euros, tem de pagar uma renda de 2.600 euros por mês… alguma coisa ele vai ter que recuperar”, esclarece o vereador.

A licença do Registo Nacional de Alojamento Local pertence à empresa MCO II, que gere, entre outros espaços, o Mercado de Campo de Ourique, o Moinho do Penedo e a Quinta da Pimenteira, ambos em Monsanto.