Miguel Oliveira volta a qualificar mal

É um episódio tantas vezes visto esta temporada e Miguel Oliveira voltou a repeti-lo esta sábado em Motegi, no Japão. O piloto português continua a sentir dificuldades nas sessões de qualificação e não foi além do nono tempo, a mais de meio segundo do mais rápido, o líder do Mundial de Moto2, Francesco Bagnaia (1'50.759).

“Hoje, na qualificação, conseguimos melhorar o tempo [mas] sentimos alguma dificuldade em parar a mota nas travagens. Tem sido uma constante este ‘handicap’, mas a equipa está a trabalhar e espera amanhã, no aquecimento, poder experimentar uma solução um pouco diferente, que me permita andar um pouco mais confortável com a mota”, afirmou o corredor no final da prova.

A quatro corridas do final da temporada, são 28 pontos que separam Miguel Oliveira de Francesco Bagnaia. O português terá de extrair tudo o que pode da KTM para bater o italiano da Kalex.

O GP do Japão está agendado para a madrugada de domingo, com início às 4h20. Miguel Oliveira espera fazer um bom resultado.

“Vai ser uma corrida em recuperação e aposto em fazer o meu arranque, recuperar posições e depois gerir a corrida o melhor possível e trazer o melhor resultado no final da corrida”, afirmou.

A luta de Márquez

Este fim de semana, poderá haver campeão do mundo antecipado de MotoGP, caso Marc Márquez vença em Motegi. O espanhol dispõe ainda de uma paleta de combinações que lhe podem dar o título, mesmo não vencendo.

Andrea Dovizioso, no entanto, parece disposto a adiar as celebrações do piloto da Honda. O italiano tem a sua Ducati na "pole position". Márquez partirá da segunda linha da grelha, na sexta posição.

O argentino Gabriel Rodrigo, em KTM, foi o mais veloz em Moto3.