Peseiro não quer fazer 40 remates à baliza e perder 1-0

José Peseiro anuncia várias alterações para o jogo com o Loures, da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Apesar disso, o treinador do Sporting avisa que a sua equipa não quer ser vítima de um "tomba-gigantes".

"Temos a responsabilidade de ganhar a Taça por sermos favoritos. O favorito é o Sporting. O Sporting tem mais recursos e tem responsabilidade, mas tem de mostrar em campo. Um jogo é um jogo, pode fazer-se 40 remates à baliza e perder 1-0. É um jogo a eliminar, temos de estar no nosso melhor. Há muitas surpresas na Taça e nós não queremos ser uma delas", afirmou o técnico, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Peseiro confirmou "algumas alterações" para o encontro da Taça: "Alguns jogadores chegaram muito tarde [da pausa para as seleções], jogaram muito e tiveram mais viagens. Esses não vão ser utilizados e alguns nem vão ser convocados".

O treinador leonino não conta, ainda, com Raphinha, que ainda não está a treinar com a equipa. Por outro lado, Mathieu já treina condicionado e o seu regresso "será mais rápido do que o esperado". Já Diaby veio lesionado da seleção, enquanto Maximiano está recuperado. Peseiro esclareceu, ainda, que conta com Viviano e que o guarda-redes italiano não está convocado por não estar, ainda, em condições.

Um jogador cuja recuperação está a demorar mais do que o esperado é Bas Dost. Peseiro quer gerir o ponta-de-lança holandês com muito cuidado:

"Não há data por si só [para o regresso de Dost]. Tínhamos previsto que o Mathieu podia ser mais tarde que o Bas Dost e, afinal, é mais cedo. Queremos que recupere bem, sem pressão da necessidade que a nossa equipa tem dele, já o fizemos ver bem isso, e recuperar em condições para não se repetir, para não ter recaída nenhuma, porque é um jogador que fez 70 golos em dois anos. Mas nós agora não contamos com ele e queremos vencer os jogos sem ele até ele estar 100% para jogar".

Portimão é passado e Loures o presente



José Peseiro assegurou que a derrota com o Portimonense, por 4-2, para o campeonato, antes da pausa para as seleções, já não pesa no consciente dos jogadores. "Já esquecemos isso. Já passou. Neste momento estamos focados no jogo. Queremos chegar à final e ganhá-la", reforçou.

O técnico leonino teceu rasgados elogios ao estilo de jogo do Loures, apesar de considerar que essa mesma ideia é o que "tira" pontos à equipa.

"Nós queremos comandar o jogo, queremos dominar o jogo, é responsabilidade nossa seja qual for o adversário. O Loures gosta de jogar um jogo de um nível se calhar superior da visão de gestão. Tem uma ideia de jogo bem construída, adequada e atualizada. Os jogadores tentam aplicar, uns com qualidade. Têm uma forma de jogar diferenciada procurando um nível de jogo mais elevado do que mais prático", analisou.

O Loures-Sporting está marcado para sábado, às 20h45, no Complexo Desportivo de Alverca. A festa da Taça terá acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.