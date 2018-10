Missão europeia a Mercúrio leva tecnologia portuguesa

A primeira missão europeia que vai estudar Mercúrio, o planeta mais pequeno e mais próximo do Sol, é lançada no sábado, e nela participa uma cientista e uma empresa portuguesas. A astrofísica Joana S. Oliveira faz parte da equipa científica da missão BepiColombo da Agência Espacial Europeia (ESA) e a empresa Efacec construiu um equipamento eletrónico que irá monitorizar a radiação espacial durante a viagem e a operação de um dos satélites.

A investigadora Joana S. Oliveira considera que "Mercúrio é uma peça do 'puzzle' muito importante para perceber a evolução do Sistema Solar", uma vez que é o único planeta rochoso, além da Terra, que "possui um campo magnético global com origem num mecanismo de dínamo no núcleo líquido".

Para se compreender como vai evoluir o campo magnético da Terra, que protege o planeta da radiação solar intensa, é necessário "perceber como funciona o mecanismo que produz o campo magnético nos diferentes planetas", adiantou à agência Lusa.

De acordo com a cientista portuguesa, há questões que ficaram por responder com a sonda MESSENGER da agência espacial norte-americana NASA, que esteve em órbita de Mercúrio durante quatro anos, entre 2011 e 2015.

Joana S. Oliveira salientou que "não foram feitas medições do campo magnético no hemisfério sul do planeta devido à órbita excêntrica da sonda", que tinha de se distanciar de Mercúrio para arrefecer e "manter uma temperatura funcional".

Também por causa da órbita da MESSENGER, o campo magnético das rochas de Mercúrio só foi mapeado "numa banda de latitude muito pequena".