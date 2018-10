Depois de Obama, ​Al Gore na conferência climática do Porto

Al Gore é o convidado especial da segunda edição da conferência Climate Change Leadership Porto - Solutions for the Wine Industry, marcada para 5 a 7 de março de 2019.



O ex-vice-presidente dos Estados Unidos e Nobel da Paz vai marcar presença na conferência climática do Porto, depois de Barack Obama ter estado na edição de estreia, anunciou esta quarta-feira a organização.

De 5 e 7 de Março de 2019, no Centro de Conferências de Alfândega, no Porto, e no Coliseu do Porto, oradores de renome internacional vão partilhar as suas pesquisas e experiências práticas e discutir estratégias que estão a implementar para reduzir os efeitos das alterações climáticas.

Os oradores confirmados são Miguel Torres, Gérard Bertrand, Cristina Mariani May, o Professor Roger Boulton da UC-Davis, António Amorim, o climatologista Dr. Greg Jones, o suíço Dr. José Vouillamoz, Cindy de Vries da Fetzer Vineyards, Álvaro Gonzalez da Concha y Toro, Heinrich Schloms da África do Sul, Jaime Gramona de Espanha, Joël Rochard de França, Jamie Goode e Linda Johnson-Bell da Grã-Bretanha entre muitos outros.

Para o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, “a participação de uma personalidade da dimensão global de Al Gore na sua segunda edição confirma a Climate Change Leadership como evento de referência no campo das alterações climáticas”.

“Em março de 2019, o Porto será de novo o centro de um grande debate internacional. Nesta edição, o foco está apontado à indústria do Vinho e às soluções que vamos obrigatoriamente ter de encontrar para a manter as características únicas deste sector em Portugal. Estou há largos anos profissionalmente ligado a esta indústria e tenho uma forte expectativa quanto ao que a Climate Change Leadership representará para a economia do Vinho”, sublinha Nuno Botelho.