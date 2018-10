André Pereira: "Melhor remédio seria repetir a visita à Luz"

André Pereira acredita que a melhor forma de o FC Porto curar a desilusão da derrota com o Benfica seria, precisamente, voltar a jogar na Luz. Não é na Taça de Portugal, com o Vila Real, que os dragões encontrarão cura, explica o avançado, em entrevista ao jornal "O Jogo", publicada esta quarta-feira. O melhor seria mesmo tentar a desforra:

"O melhor remédio seria jogar outra vez com o Benfica e repetir aquela visita ao Estádio da Luz, porque a revolta estava lá e o sentimento de injustiça também. Queríamos muito voltar ao Porto com os três pontos por causa dos nossos adeptos, porque não há palavras para descrever a tristeza deles. Também já fui adepto e sei quanto sofria com estes jogos".

André admite que a derrota "não facilitou em nada", pelos três pontos perdidos para um rival, mas "o campeonato é muito longo" e importa é como acaba: "Temos todas as possibilidades de ganhar o bicampeonato".

O avançado quer ser campeão no relvado, contudo, para isso, o FC Porto terá de melhorar os seus números. André Pereira lembra que "todas as equipas têm fases" e promete melhorias para o futuro imediato.

"Na época passada, o FC Porto chegava ao intervalo a ganhar intervalo por três ou 4-0 e cilindrava todas as equipas. Apesar de o fio de jogo ser o mesmo, a bola não tem entrado e isso não tem facilitado as coisas, Além disso, há o caso de um penálti que poderia ter acontecido e que mudaria a corrente de jogo ou um lance que foi à trave e que permitiu a reação das equipas adversárias, que, diga-se, têm cada vez mais qualidade, são cada vez mais organizadas e criam mais perigo aos grandes. Por isso, o foco tem de estar sempre a 120%. São fases. Vamos voltar a ser aquela equipa esmagadora que éramos no ano passado", afiança.



A festa da Taça e a ambição da seleção



André Pereira tem ambição de vencer a Taça de Portugal, esta época. O FC Porto entra na competição na terceira eliminatória, frente ao Vila Real, da Divisão de Honra dos distritais da cidade que dá nome ao clube.

"Não há muitos jogadores no balneário que tenham ganho o troféu e queremos muito vencer esse título, porque também sentimos que na época passada a derrota em Alvalade foi injusta e não demonstrou o que foram os dois jogos. Devíamos ter estado na final", assume o avançado.

Para o futuro, André Pereira tem os objetivos bem definidos, a nível de palcos nacionais e internacionais: "Falta afirmar-me como titular do FC Porto e tenho uma grande ambição de chegar à seleção nacional. Mas sei que tenho de alcançar o primeiro para chegar ao segundo. É difícil chegar à seleção nacional não sendo titular de um clube".