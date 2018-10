Samaris estará disposto a rumar a FC Porto ou Sporting

Andreas Samaris não fecha a porta a uma transferência para FC Porto ou Sporting, avança o "Record". O médio grego está em final de contrato com o Benfica, mas quer continuar em Portugal, pelo que a mudança para um dos rivais seria uma opção viável, explica aquele jornal.

Samaris termina contrato com o Benfica no final desta temporada e, na Luz, já dão os dez milhões de euros investidos na sua contratação, em 2014/15, como perdidos. O médio será um jogador livre. Ainda segundo o "Record", caso FC Porto ou Sporting apresentem uma oferta que vá ao encontro das suas pretensões, o internacional grego tê-la-á em conta.

Explica a publicação que Samaris chegou a ter um princípio de acordo para renovar com o Benfica, que pretendia depois emprestá-lo ao Al Hilal, clube orientado por Jorge Jesus. Também teve propostas de clubes espanhóis e ingleses, no entanto, todas receberam a mesma resposta: "não". Isto porque o médio, de 29 anos, pretende continuar em Portugal.

O Benfica encara com naturalidade e sem preocupação uma possível perda de Samaris para um dos rivais, conforme adianta o "Record". O comportamento do jogador é considerado exemplar, até quando deixou de ter utilização regular. Assim, e também por sensibilidade aos argumentos familiares apresentados pelo médio, Luís Filipe Vieira pretende que Samaris tenha uma saída digna do clube. Se isso envolver uma saída para um rival, não haverá punição, "encosto" ou dramas.

Samaris chegou à Luz em 2014/15, proveniente do Olympiacos, por dez milhões de euros. Leva 137 jogos e três golos de águia ao peito, embora na temporada passada a sua utilização tenha caído substancialmente: realizou 25 encontros, apenas dez dos quais como titular. Esta época, tem apenas dois jogos disputados, num total de 30 minutos.