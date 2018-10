Acordo por Patrício "quase concluído"

Frederico Varandas confirma, em declarações ao jornal "Record", que o caso Rui Patrício está "quase concluído". O presidente do Sporting reuniu com dirigentes do Wolverhampton, em Inglaterra, e promete novidades para breve.

"O acordo está quase concluído, mas só posso falar quando estiver mesmo tudo concluído. Não quero comprometer as coisas. Garanti aos sportinguistas que este caso ia ficar bem resolvido e cada vez acredito mais nisso", disse o líder dos leões, à chegada do Reino Unido.

Varandas não revelou valores, mas o jornal "O Jogo" garante que o Sporting irá transferir Patrício, por 18 milhões de euros. O clube irá subtrair a esse montante uma verba a rondar os seis milhões e pagar uma dívida que tem com o empresário Jorge Mendes.

Patrício rescindiu com o Sporting, no final da época passada, após o ataque à Academia de Alcochete, alegando justa causa. Gelson Martins, Rúben Ribeiro, Daniel Podence, William Carvalho Bruno Fernandes, Battaglia, Bas Dost e Rafael Leão também rescindiram. Bruno Fernandes, Battaglia e Dost regressaram ao clube. William foi transferido para o Bétis. Patrício, no Wolverhampton, Podence, que saiu para o Olympiakos, Rafael Leão, que assinou pelo Lille, Gelson Martins, que rumou ao Atlético de Madrid, e Rúben Ribeiro, que foi para o Al Ain, são os casos ainda por resolver.