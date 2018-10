Fesap reivindica aumentos na Função Pública em 2019

O dirigente sindical José Abraão exigiu aumentos salariais na administração pública, no próximo ano. Esta foi a voz da discórdia na reunião da última noite na Comissão Política do PS, que decorreu no Rato, em Lisboa, onde o primeiro-ministro e secretário-geral socialista foi apresentar a proposta de Orçamento do Estado do Governo.



O presidente da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) pediu a palavra para criticar a proposta de OE no que se refere à política salarial dos funcionários públicos.

José Abraão questionou as contas do ministro das Finanças sobre os aumentos, considerando que Mário Centeno juntou no mesmo bolo os aumentos que decorrem do descongelamento de carreiras. “O descongelamento das carreiras e das progressões está relacionado com os direitos que os trabalhadores, entretanto, constituíram por intermédio da avaliação de desempenho. O que não é compreensível é esse tipo de intervenção política - dizendo que há 800 milhões de euros e dando a ideia que somos todos muitos despesistas enquanto funcionários das administração pública – mas isto repartido por todos não faz sentido nenhum”, contabiliza.

“As médias é como tudo… é como a história do frango: há um que come a asa e dois que comem o resto, mas há um que continua com fome. Esta é a grande questão – há milhares de trabalhadores que não vão ter nenhum descongelamento de carreiras no próximo ano e vão manter o salário que tinham rigorosamente em 2009", alerta.

Em resposta, António Costa disse que depois deste haverá mais orçamentos.

O primeiro-ministro e secretário-geral socialista foi apresentar aos deputados socialistas e aos membros da Comissão Política do PS a proposta que o executivo entregou segunda-feira à noite no Parlamento. Na mesma reunião defendeu ser preciso manter um rumo de responsabilidade com contas certas.