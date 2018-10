​Prémio Man Booker atribuído a "Milkman", da escritora Anna Burns

O livro "Milkman", da escritora irlandesa Anna Burns, venceu esta terça-feira o Prémio Man Booker, anunciou a organização, numa cerimónia em Londres.



Os seis livros finalistas do galardão eram "Washington Black", de Esi Edugyan, "The Overstory", de Richard Powers, "Milkman", de Anna Burns, "The Long Take", de Robin Robertson, "Everything Under", de Daisy Johnson, e "The Mars Room", de Rachel Kushner.

"Milkman", publicado pela Faber & Faber, é a terceira novela desta autora de 55 anos, nascida em Belfast, na Irlanda do Norte, e tem recebido críticas entusiásticas por parte da maioria das publicações literárias na Grã-Bretanha.

Narra a história dos encontros entre uma adolescente e um homem casado que tem a reputação de seduzir jovens, e que é membro de uma organização paramilitar.