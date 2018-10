Benfica-FC Porto dá direito a mais seis mil euros em multas

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, mais castigos na sequência do clássico do dia 7, no Estádio da Luz.

Benfica e FC Porto pagam um total de 6407 euros, em função do teor dos relatórios da polícia e dos delegados da Liga.

As águias foram castigadas num total de 5642 euros, em boa parte por entrada e utilização de materiais pirotécnicos no recinto. O clube paga também 383 euros porque o relatório dos delegados refere um cântico em tons insultuosos aos minutos 12' e 61' do clássico.

O FC Porto foi multado em 765 euros porque os adeptos entoaram uma canção também em tons insultuosos ao clube adversário e, segundo o relatório da PSP, "um adepto afeto ao FC Porto transportou uma tampa de sanita e colou-a com fita cola no vidro que separa o sector 34 e 35".

Devido ao uso por parte dos adeptos de material pirotécnico no jogo com o Tondela, o FC Porto paga multa de 2390 euros.

O Braga foi o mais castigado no relatório, com um total de quase 11 500 euros por utilização dos adeptos de material pirotécnico no jogo com o Rio Ave. Pelas mesmas razões no jogo com o Portimonense, o Sporting paga uma multa de 1434 euros.