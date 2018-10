Vasco Brazão entrega memorando sobre Tancos às autoridades

O antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM), Vasco Brazão, entregou esta terça-feira uma cópia do memorando sobre a recuperação do material de guerra roubado em Tancos.

O major está desde as 10h00 as ser ouvido no DCIAP, em Lisboa, sobre o caso que levou à demissão do então ministro da Defesa, Azeredo Lopes. A diligência foi pedida pelo próprio antigo porta-voz da PJM.

Este é o segundo interrogatório de Vasco Brazão, sendo espectável que o antigo porta-voz esclareça se o major tinha ou não conhecimento sobre a encenação em torno do reaparecimento das armas roubadas.

No seu primeiro depoimento, o major defendeu a tese de que o ministro estava a par da operação de encobrimento. Vasco Brazão garantiu que tinha passado o memorando sobre a recuperação das armas ao chefe de gabinete de Azeredo Lopes.