Avançado do Santa Clara trava Paulo Bento

Depois de duas vitórias, nos dois primeiros jogos como selecionador da Coreia do Sul, Paulo Bento falhou o triunfo diante do Panamá, num amigável realizado na cidade de Cheonan, em território sul-coreano.

A equipa asiática até esteve a vencer, por 2-0, mas o Panamá, com contribuição decisiva de um jogador do Santa Clara, chegou ao empate, na segunda parte.

Joo-Ho Park e Hwang In-beom marcaram para a Coreia do Sul, que ao intervalo tinha vantagem de dois golos no marcador. No entanto, logo a abrir o segundo tempo, Abdiel Arroyo, avançado que esta época tem apenas 23 minutos realizados pelo Santa Clara, na I Liga, fez o primeiro do Panamá. Rolando Blackburn fez o golo do empate, aos 49 minutos.