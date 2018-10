Pedro Mendes sem palavras para definir estreia pela seleção

Pedro Mendes tem dificuldade em encontrar palavras para descrever o que sentiu no domingo, quando se estreou pela seleção A de Portugal, frente à Escócia. Em declarações à televisão do Montpellier, o central falou de orgulho e de uma história para contar aos filhos.

"Senti um grande orgulho, porque foi um prémio pelo trabalho que fiz durante todos estes anos. Não há palavras para descrever tudo o que sinto. Desde pequeno que tinha este sonho e não podia imaginar que isto poderia acontecer, mas hoje posso dizer que sou internacional A por Portugal. Posso contar a história aos meus filhos e a todos os meus familiares", disse o defesa.

Fernando Santos não tinha dito ao jogador que o iria utilizar em Glasgow, mas ele tinha a expetativa de se estrear, caso Portugal estivesse na frente do marcador. "Ao intervalo estávamos a ganhar 1-0 e na segunda parte o preparador físico disse-me para aquecer, pus-me em condições e o momento chegou", contou o central.

"A partir do momento em que entrei abordei o jogo como um jogo normal, como se fosse aqui no Montpellier, ou noutro clube. No fim de contas é um jogo normal, são 11 contra 11, mas senti-me muito tranquilo, porque tinha o apoio de toda a gente", revelou.

Pedro Mendes cumpre a segunda época no Montpellier, 4º classificado da liga francesa. Aos 28 anos, o central, que passou pela formação do Sporting, e já representou Real Madrid, Parma, Sassuolo, Servette, Real Massamá e Rennes, cumpriu a sua primeira internacionalização por Portugal.