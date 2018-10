Pela primeira vez em 25 anos, Nova Iorque teve um fim de semana sem homicídios

De sexta a domingo, a cidade de Nova Iorque não registou tiroteios nem homicídios. É o primeiro fim de semana “pacífico” nos últimos 25 anos.

“É a primeira vez em várias décadas e é algo que deve orgulhar não só a polícia mas também todos os cidadãos de Nova Iorque”, disse James O’Neill, chefe da NYPD, a polícia nova-iorquina.

A última vez que Nova Iorque registou um fim de semana sem tiroteios foi em 1993.

No ano passado, a cidade registou 292 homicídios, o número mais baixo dos últimos 70 anos. Contudo, é previsível que o número cresça este ano. Entre 1 de janeiro e 30 de junho morreram 147 pessoas, um aumento de 8% de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo as autoridades, um dos picos de violência, este ano, registou-se no fim de semana de 6 e 7 de outubro, com inúmeros tiroteios em Brooklyn e Bronx. “Foi terrível”, disse o chefe da NYPD.

Nova Iorque é a cidade mais populosa dos EUA, com 8,5 milhões de habitantes.