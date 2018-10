​Liga das Nações. Resultados das Ligas B, C e D

Liga das Nações



Liga B - Grupo 3

Bósnia e Herzegovina 2-0 Irlanda do Norte

Classificação

1 Bósnia e Herzegovina 3 jogos/9 pontos

2 Àustria 2 jogos/3 pontos

3 Irlanda do Norte 3 jogos/0 pontos



Liga C - Grupo 2

Estónia 3-3 Hungria

Finlândia 2-0 Grécia

Classificação

1 Finlândia 4 jogos/12 pontos

2 Grécia 4 jogos/4 pontos

3 Hungria 4 jogos/3 pontos

4 Estónia 4 jogos/1 ponto



Liga D - Grupo 2

Bielorrússia 0-0 Moldávia

Luxemburgo 3-0 San Marino

Classificação

1 Luxemburgo 4 jogos/9 pontos

2 Bielorrússia 3 jogos/8 pontos

3 Moldávia 5 jogos/0 pontos

4 San Marino 4 jogos/0 pontos