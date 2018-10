Tem perguntas sobre o IRS? A Renascença responde

Já fez contas à vida? Continua com dúvidas sobre o que muda no IRS com o novo Orçamento do Estado? Esta terça-feira, dia 23 de outubro, vai poder esclarecê-las em direto com a Renascença e através do Whatsapp a partir das 16 horas.

Ana Duarte, da Consultora PWC, vai estar na Tarde da Renascença a esclarecer dúvidas dos ouvintes sobre o IRS.



Para participar, envie as suas questões via Whatsapp a partir das 16 horas, para o 96 200 7 500, seja em texto ou em áudio, que poderá ser usado durante a emissão. Também pode fazer perguntas no Facebook da Renascença ou nos comentários desta notícia.

Esta terça-feira, entre as 17 e as 18 horas, as suas dúvidas serão esclarecidas na Renascença, com Ana Galvão e Sérgio Costa. A partir das 16 horas, já estaremos a responder às suas perguntas nas redes sociais.