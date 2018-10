Ján Kozák já não é selecionador da Eslováquia

A Eslováquia anunciou, esta segunda-feira, a saída do selecionador Ján Kozák.

A decisão surgiu depois de nova derrota na Liga das Nações, em casa, frente à República Checa. A seleção eslovaca está em último lugar do Grupo 1 da Liga B, com zero pontos, atrás da República Checa e Ucrânia.

O técnico de 64 anos orientava a seleção desde 2013, e qualificou a seleção eslovaca para a fase final de um Campeonato da Europa pela primeira vez na sua história.

A federação eslovaca ainda não apontou sucessor, mas anunciou que o treinador-adjunto, Stefan Tarkovic, vai dirigir o amigável de terça-feira frente à Suécia.