Cheias em França matam pelo menos 13 pessoas

Pelo menos 13 pessoas morreram devido às cheias repentinas no sudoeste de France, avança o jornal francês Le Figaro.

Seis helicópteros estão a resgatar pessoas dos telhados de casas, mas o mau tempo está a dificultar as operações, informam as autoridades regionais. Cerca de 250 bombeiros e uma centena de polícias estão envolvidos nos esforços.

"Temos pessoas presas nos telhados. Vamos ter de usar aviões para as evacuar porque não conseguimos chegar a elas a barco, devido à força da água. É demasiado perigoso", disse o autarca local, Alain Thirion, citado pela agência Reuters.



Pelo menos uma vítima foi levada pelas águas enquanto dormia, disse Thirion. As imagens televisivas mostram as correntes dos rios furiosas, arrancando árvores, postes de eletricidade em betão e levou carros.



Entre as áreas mais atingidas estão as aldeias de Conques-sur-Orbiel e Villardonnel, onde as águas subiram à altura das janelas do primeiro andar de algumas casas. A região de Aude é conhecida pela cidade-forte medieval, Carcassone.

Espera-se que os níveis de água continuem a subir na região esta segunda-feira, com previsão de chuva durante toda a manhã. As escolas da região estão fechadas e as autoridades pediram aos habitantes para ficar em casa.

Chuvas torrenciais são frequentes em França nesta altura do ano. Contudo, segundo os meteorologistas, a água do mar excecionalmente quente ao longo da costa do Mediterrâneo pode ter intensificado a chuva.

Este é, para já, o ano mais quente em França desde 1900, segundo o serviço de meteorologia nacional francês.