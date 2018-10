Palácio real confirma. Meghan e o príncipe Harry vão ser pais

Meghan Markle e o príncipe Harry do Reino Unido vão ser pais pela primeira vez. O anúncio oficial foi feito, esta segunda-feira de manhã, pelo Palácio de Kensington.

O novo nascimento do novo bebé real está previsto para a primavera do próximo ano. Quando nascer, estará no sétimo lugar na linha de sucessão ao trono, liderada pelo príncipe Carlos, filho da rainha Isabel II.

Meghan e Harry começaram uma visita oficial à Austrália. No anúncio que o Palácio de Kensington fez para dar a notícia do novo bebé, a residência oficial do príncipe Harry e da duquesa de Sussex disse que o casal "aprecia todo o apoio que recebeu de pessoas de todo o mundo desde o seu casamento em Maio e estão encantados por partilhar esta notícia feliz com o público".