Alemanha. Aliados de Merkel perdem maioria na Baviera

A União Social Cristã (CSU), partido aliado de Angela Merkel na Alemanha, perdeu este domingo a maioria no Parlamento da Baviera, apesar de se manter como a força política mais votada nas eleições regionais.

São dados de projeções à boca das urnas. A CSU obteve 35,5% e perde 12 pontos percentuais em relação às eleições de 2013.

Já os social-democratas do SPD, que também integram a coligação governamental, desceram para quase metade do seu peso no Parlamento, com apenas 10% dos votos.

Os partidos que mais sobem são os Verdes e a extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD), que obteve 11%.