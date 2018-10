Sertanense-Benfica disputado em Coimbra

O Sertanense-Benfica da Taça de Portugal vai disputar-se no Estádio Cidade de Coimbra.

O anúncio foi feito pelo presidente do clube da Sertã, em declarações à SportTV, confirmando a notícia avançada em tempo oportuno pela Renascença.

O Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos, com capacidade para 7,500 pessoas, não terá condições para receber um grande do futebol português, onde se espera uma grande afluência de adeptos encarnados.

O presidente do clube de Castelo Branco tinha-se mostrado muito satisfeito por receber um clube da dimensão do Benfica, tendo em conta os incêndios que assolaram a área em 2017:

"Para o Sertanene é inacreditável. É o culminar de muitos anos à frente deste clube. Merecemos isto depois do que nos aconteceu no ano passado no nosso concelho, todos os incêndios".



Recorde-se que em outubro de 2017 arderam cerca de sete mil hectares de floresta na Sertã, no pior dia de fogos do ano.