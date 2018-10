Dérbi à vista. Benfica e Sporting no mesmo grupo na ronda de elite da Liga dos Campeões

Sporting e Benfica foram sorteados no mesmo grupo na ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal.

As duas equipas portuguesas em prova encontram-se no grupo C, onde vão defrontar ainda o Sibiryak, da Rússia, e o Novo Vrijeme Makarska, da Croácia. O Sporting é o anfitrião do grupo, sendo que todas as partidas serão disputadas no pavilhão João Rocha.

O Inter Movistar, de Ricardinho, bi-campeão da prova, vai à procura de um sexto título da Champions. O emblema espanhol vai defrontar o Dobovec, da Eslovénia, o Halle-Gooik, da Bélgica, onde alinha o português Fernando Leitão, e ainda o Vytis, da Lituânia.

O grupo B conta com o TTG-Ugra Yugorsk, da Rússia, o Barcelona, o Ekonomac Kragujevac, da Sérvia e o Record Bielsko-Biala, da Polónia.

O último grupo sorteou o Kairat Almaty, do Cazaquistão, o Ep Chrudim, da República Checa, o LSM Lida, da Bielorrússia e também o Pescara, da Itália.

Os leões estiveram presentes nas duas últimas finais da prova, mas perderam para o emblema espanhol nas duas ocasiões. Em 2016, o Sporting foi goleado por 7-0 e na temporada passada perdeu por 5-2.

Apenas o vencedor de cada grupo se qualifica para as meias-finais da prova.