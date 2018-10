Maryse Condé vence o Nobel alternativo da Literatura

A escritora francesa Maryse Condé venceu o Nobel da Literatura alternativo, atribuído pela Nova Academia sueca. Um prémio que surge excecionalmente este ano, devido ao adiamento da atribuição do Nobel pela Academia Sueca, na sequência do escândalo de abusos sexuais e de fugas de informação, que levaram à demissão de sete membros do comité e à necessidade da sua reestruturação.

O júri foi unânime na escolha da vencedora, destacando o seu trabalho na descrição das consequências do colonialismo e do caos que se seguiu, numa linguagem precisa e avassaladora.

Natural das ilhas de Guadalupe, a feminista e ativista, vive nos Estados Unidos e é considerada uma das autoras mais destacadas das Caraíbas, tendo escrito cerca de 20 romances e recebido vários prémios de prestígio.

Conhecida como uma das mais importantes difusoras da cultura africana nas Caraíbas, Maryse Condé descreveu como o colonialismo mudou o mundo e como os que são afetados retomam a sua herança.

"Desirada", "Segu", "Crossing the Mangrove" e "Who Slashed Celanire's Throat?" são algumas das obras que escreveu, sem qualquer edição em Portugal.