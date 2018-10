Manchetes dançam a polonesa com a seleção

A vitória de Portugal na Polónia, por 3-2, na segunda jornada da Liga das Nações, faz as delícias das manchetes dos jornais desportivos, esta sexta-feira.

"Portugal dos Silvas", anuncia o "Record". André, Rafa e Bernardo nos golos da vitória sobre a Polónia, que deixa a seleção nacional a um passo da "final four". Fernando Santos garantiu que "nenhuma equipa é melhor sem o melhor do mundo", Cristiano Ronaldo. Ainda assim, "A Bola" realça que Portugal ganhou e encantou sem o capitão: "Portugal Show". Três golos em belas jogadas após o golo dos polacos. Grandes exibições de Rúben Neves, Bernardo Silva e André Silva. "Roda Viva", classifica "O Jogo". Carrossel do ataque português deu a volta aos polacos. O segundo golo português foi do polaco Glik, mas pressionado por Rafa.

Quanto aos clubes, Herrera queria seis milhões para renovar, segundo Pinto da Costa. O mexicano e Brahimi estão de saída. Dragões chegam ao maior passivo de sempre. No Benfica, Salvio, Cervi e Castillo devem ficar fora da Taça. Henry leva João Tralhão para o Mónaco. Salvio é dossiê prioritário. Relativamente ao Sporting, Raphinha está em risco para o Arsenal. Bruno de Carvalho tenta evitar prisão. A detenção de Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, "trama" Varandas, porque as rescisões por justa causa ganham novamente força - especialmente considerando que, segundo "O Jogo", Jacinto implicou Bruno.