Sérvia bate Montenegro em reunião com Mourinho a ver

Não é muitas vezes que, após a separação dos dois países, em 2006, se lê Sérvia e Montenegro na mesma frase. Esta quinta-feira, o grupo 4 da Divisão B da Liga das Nações proporcionou uma dessas ocasiões.

Os sérvios foram vencer a Montenegro, por 2-0. Os dois golos foram marcados por Aleksandar Mitrovic. O português José Mourinho, que orienta o sérvio Matic no Manchester United, assistiu ao encontro.

Com este resultado, a Sérvia assume a liderança isolada do grupo, com sete pontos, mais dois que a Roménia. Os montenegrinos estão em terceiro, com quatro pontos. Em último, está a Lituânia, sem pontos.

O outro destaque da noite de Liga das Nações foi o nulo entre Rússia e Suécia, no grupo 2 da Divisão B. Os russos lideram o grupo, com quatro pontos, mais um que a Turquia (três) e mais três que os suecos (um).

Outros resultados



Divisão C

Grupo 1: Israel 2-1 Escócia

Grupo 4: Lituânia 1-2 Roménia

Divisão D

Grupo 3: Ilhas Faroé 0-3 Azerbaião // Kosovo 3-1 Malta