AC Milan admite interesse em Ibrahimovic

O diretor desportivo do AC Milan, Leonardo, admitiu, esta quarta-feira, que houve, e talvez ainda haja, interesse do clube italiano na contratação de Zlatan Ibrahimovic.

"É normal que haja uma forte ligação entre o clube e o jogador. Quando chegámos [em julho], pensámos na possibilidade de o contratar. Mesmo com 37 anos, continua a ser um jogador arrebatador. No entanto, neste momento, o mercado está fechado", assinalou o dirigente.



Apesar do interesse no avançado sueco, que milita no LA Galaxy, da Liga norte-americana, Leonardo lembrou que há regulações a cumprir: "Temos de ir com calma, não podemos esquecer que temos de respeitar o 'fair-play' financeiro. Mas queremos construir uma equipa competitiva".