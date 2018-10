Clubes ameaçam parar campeonatos se o governo não lhes fizer a vontade

Os clubes ameaçaram, esta quarta-feira, parar os campeonatos profissionais e de formação, se o governo não atender as suas pretensões relativamente a um novo modelo do futebol profissional.

Revelação do presidente do Marítimo, Carlos Pereira, após a Cimeira de presidentes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que decorreu em Coimbra: "Pensamos todos que o futebol português tem de ser ouvido e de uma forma séria e célere, ou então podemos correr o risco de parar os campeonatos se estas nossas pretensões não forem ouvidas".

Carlos Pereira, que foi o porta-voz dos clubes, referia-se à "violência, às apostas, aos seguros e aquilo que é o modelo de governação" que os clubes pretendem ver implementado, em Portugal. A Liga pretende "uma reflexão sobre a centralização dos direitos televisivos", assim como "colaboração conjunta" relativamente à lei da prevenção da violência.



Os clubes e sociedades anónimas querem "um novo modelo que possa contemplar todas as vertentes" do futebol profissional no quadro das apostas desportivas, entre outras propostas já apresentadas ao secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo.