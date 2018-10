Furacão chegou aos EUA com ventos acima dos 200 quilómetros/hora

O furacão “Michael” chegou a terra no estado da Florida, nos Estados Unidos, com força de categoria 4, mas próximo da categoria 5.

A chegada do furacão ocorreu perto da praia do México, acompanhada de chuvas abundantes e ventos fortes, com uma velocidade de 240 quilómetros hora.

A força dos ventos do “Michael” faz-se sentir num raio de 75 quilómetros.

Para trás, no seu percurso nas Caraíbas, o furacão já provocou 13 mortos em El Salvador, Honduras e Nicarágua, segundo as agências oficiais de resposta a situações de emergência, por quedas de telhados e arrastamento de pessoas em enxurradas, e destruição extensa em Cuba.

O Presidente Trump autorizou a declaração do estado de emergência.