"Ricardo Horta merece a seleção", considera António Salvador

António Salvador, presidente do Braga, acredita que Ricardo Horta merecia estar na seleção, e comentou ainda o estado negativo do futebol português.

Depois de grandes críticas ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, o presidente dos arsenalistas foi questionado se Ricardo Horta merece um lugar nas escolhas de Fernando Santos:

"Não discuto as escolhas do selecionador, até porque o Fernando Santos sabe o apreço que tenho por ele e o que ele representa para o nosso país. Não questiono o excelente leque de jogadores portugueses que há. Mas o Braga é líder do campeonato e tem sete ou oito jogadores portugueses no seu onze inicial. E sim, o Ricardo Horta, pelas suas estatísticas e exibições, merecia estar na seleção".

"Acredito que os jogadores do Braga vão estar na seleção no futuro pelo seu mérito próprio, não por pena", adicionou.

Salvador não aborda a corrida pelo título, mas admite que a sua equipa, "independentemente dos obstáculo em cada jogo" e do "ruído", está com "uma determinação muito grande", e promete fazer de "cada jogo uma final".

"Não vamos vencer os jogos todos, mas vamos trabalhar para isso. Contem connosco", adicionou o presidente.



Sobre o futuro do futebol português e confrontado com a medida proposta pelos "grandes" da Holanda, que pretendem dividir uma parte das receitas das competições europeias por todos os clubes para aumentar a competitividade interna, Salvador diz que se trata de "um bom exemplo", e admite que "já transmitiu ao presidente da federação e liga" que o "futebol português tem de tomar medidas urgentes" porque caminha para um "fosso muito grande em relação à Europa".

"É preciso haver convergência de ideias e não divisões", rematou.