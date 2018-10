Ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa admite que recebeu documento sobre encobrimento em Tancos

Veja também:

O tenente-general Martins Pereira, ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, admite que recebeu documento sobre a recuperação do material militar furtado na base de Tancos, avança a RTP.

O ex-chefe de gabinete tinha confirmado, anteriormente, que esteve reunido com o coronel Luís Vieira, na altura diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), e com o major Vasco Brazão, porta-voz da PJM, em novembro do ano passado.

Agora adianta à RTP que, nessa altura, recebeu documentação sobre a operação de recuperação das armas.



“A documentação verdadeira foi entregue hoje no início da tarde, no DCIAP, pelos serviços do meu advogado”, disse o tenente-general Martins Pereira.



Numa declaração à agência Lusa, a 4 de outubro, o militar tinha confirmado a reunião, mas disse que nunca percebeu qualquer "indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de Tancos".

O ex-chefe de gabinete do ministro Azeredo Lopes acrescentou que, "nessa ocasião ou em qualquer outra", não lhe "foi possível descortinar qualquer facto que indiciasse qualquer irregularidade ou indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de Tancos".



O general adiantou, também, que comunicou nesse dia, através do seu advogado, ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que está "disponível para ser ouvido, no âmbito deste processo", sobre aquilo de que tem conhecimento.