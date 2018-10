Recibos verdes. Alguns trabalhadores não vão pagar IRS

Será na primavera, quando preencherem a declaração de IRS, que os trabalhadores a recibos verdes sentirão os efeitos da alteração feita ao indexante de apoios sociais que este ano entrou em vigor.

Ao aumentar-se este indexante em cerca de sete euros, perto de 54 mil contribuintes irão, pela primeira vez, ser abrangidos por aquele mínimo de rendimento livre de impostos.

A notícia é avançada esta quarta-feira pelo “Jornal de Notícias”, segundo o qual haverá, assim, trabalhadores que não irão pagar IRS.

De acordo com as contas do jornal, quem ganha até nove mil euros por ano (perto de 642 euros por mês) fica isento de pagamento do imposto sobre o rendimento.

O aumento do indexante mais as alterações nos escalões vão ainda permitir que uma pessoa que passe recibos verdes de 750 euros mensais vá ficar isenta de pagar IRS relativo a 2018, quando antes pagava 728 (mesmo que parte deste dinheiro pudesse ser recuperado através de despesas).

Outra novidade deste ano para os trabalhadores a recibo verde é a obrigatoriedade de faturas. O fisco exige que uma parte das despesas destes trabalhadores seja justificada através de fatura. Antes, a máquina fiscal assumia automaticamente que 25% do rendimento eram despesas.

A declaração do IRS dos trabalhadores a recibos verdes tem de ser entregue de três em três meses, em janeiro, abril, julho e outubro.