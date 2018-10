Pedro Mendes sobre mau momento do Mónaco: "Estão numa fase de transição"

Pedro Mendes, defesa central do Montpellier, falou sobre o bom desempenho no clube como motivo de chamada à seleção e analisou o mau momento dos treinadores no campeonato francês.

Em declarações na conferência de imprensa na Cidade do Futebol, o defesa formado no Sporting define o bom momento da defesa do Montpellier como motivo de chamada à seleção:

"No ano passado ficámos em 10º lugar, ,mas fizemos um balanço positivo. Fomos a segunda defesa menos batida do campeonato, só atrás do Paris Saint-German, e isso foi uma boa rampa de lançamento para mim".

Apesar de estar em destaque, os portugueses não estão em grande plano no futebol francês: O Mónaco de Leonardo Jardim está em 17º lugar com apenas uma vitória em nove jogos, e Miguel Cardoso foi demitido do Nantes.

"O futebol são momentos. O Leonardo Jardim já foi campeão, perdeu alguns jogadores e agora está num fase de transição. Precisa de algum tempo. Para o Miguel Cardoso, as coisas não correram bem, no estrangeiro não há muita tolerância para os estrangeiros".



Pedro Mendes está a arrancar a sua quarta temporada no futebol francês. Depois de duas temporadas no Rennes entre 2015 e 2017, o central está no Montpellier desde a temporada passada, atual quarto classificado da Ligue 1.