Pedro Mendes quer somar a primeira internacionalização

Pedro Mendes, central do Montpellier, espera somar os primeiros minutos com a camisola da seleção nacional e acredita que Portugal é um dos favoritos para conquistar a Liga das Nações.

Em declarações em conferência de imprensa, o defesa que foi chamado pela primeira vez na última convocatória mas não foi utilizado, mostrou a vontade de poder somar a sua primeira internacionalização:

"Sou só mais um para ajudar. Tenho vindo a fazer um bom trabalho no clube, no último estágio da seleção fiz um bom trabalho e certamente que é por isso que aqui estou. O primeiro passo era poder estar aqui, mas agora que aqui cheguei, o segundo passo é fazer alguns minutos. É para isso que qualquer jogador trabalha".

O defesa declara que o objetivo da seleção é simples para os próximos dois duelos frente à Polónia para a Liga das Nações e um particular contra a Escócia: "ganhar". "O nosso objetivo é estar presente na 'final four'".

Portugal favorito a conquistar a Liga das Nações? "Claro que sim, já demonstramos isso no Europeu e em todas as fases finais. Só mostra a qualidade que este país tem".

Apesar de estar presente nas últimas duas convocatórias de Fernando Santos, Pedro Mendes não toma o seu lugar por garantido e admite que, mesmo aos 28 anos, continua a aprender com os colegas de equipa, quer os mais velhos como os mais novos:

"Há muita competitividade e temos uma grande dimensão de jogadores com qualidade. Hoje estou eu, mas amanhã pode já estar outro jogador. Temos de aprender com os melhores. Eu aprendo com os mais novos como o Rúben Dias, e também com os mais velhos, como o Pepe, que é uma referência, e também o José Fonte, que não está presente".

A seleção portuguesa volta a treinar esta manhã e viaja para a Polónia durante a tarde. O Polónia-Portugal decorre na quinta-feira, às 19h45, jogo a contar para a segunda jornada da Liga das Nações, com relato na Renascença e acompanhamento, minuto-a-minuto, em rr.sapo.pt.