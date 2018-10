I Liga

Coração encarnado bate mais forte no clássico e o Benfica volta a ser líder

07 out, 2018 - 14:45 • Inês Braga Sampaio

Benfica 1-0 FC Porto. Os dragões foram melhores na primeira parte, as águias impuseram-se na segunda. O golo de Seferovic coroou o domínio do Benfica sobre o campeão nacional e deu tripla satisfação: vitória no clássico, a "vingança" pela derrota da última época e a liderança do campeonato, partilhada com o Braga. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.