Mau momento do Mónaco. "Também me questiono porque sou responsável"

O momento delicado do Mónaco está a levar Leonardo Jardim a uma introspeção relativamente ao seu próprio trabalho.

Em 11 jogos oficiais na presente temporada, a equipa do Principado soma apenas uma vitória. Para além da trajetória difícil na Liga dos Campeões - dois jogos, outras tantas derrotas -, os monegascos ocupam o 18º posto da Ligue 1, em zona de despromoção, mercê dos seis pontos amealhados em oito jornadas.

"Eu também me questiono, porque também sou responsável por esta fase difícil. Não vou atirar a toalha, dou o melhor a cada dia. Todos estão a questionar-se para levantar a cabeça", afirmou o técnico português, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com outro aflito do campeonato gaulês, o Rennes (16º).

"Estamos obviamente tristes com esta situação, mas não desanimados. Não estamos habituados a viver momentos como este, mas temos de olhar para cima enquanto trabalhamos", completou Jardim, a dois dias da receção ao Rennes, agendada para a tarde de domingo.