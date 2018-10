Presidente da Catalunha faz ultimato a Madrid

O presidente do governo regional da Catalunha, Quim Torra, ameaça retirar o apoio ao primeiro-ministro espanhol, se Pedro Sanchez não apresentar uma proposta para autodeterminação daquela província dentro de um mês.



Quim Torra, que falava esta terça-feira no Parlamento de Barcelona, exigiu que Sanchez adopte compromissos “corajosos” e se deixe de “ambiguidades e ameaças”.

“A paciência não é infinita. Não quero ouvir falar em diálogo se não for esclarecido”, avisa o presidente do governo da Catalunha.

Antes deste ultimato, o presidente do Governo de Espanha comentou os confrontos em Barcelona, por ocasião do primeiro aniversário do referendo independentista na Catalunha.

“A violência não é o caminho”, escreveu Pedro Sanchez na rede social Twitter, onde sublinhou que a política deve regressar ao Parlamento, apelando a Quim Torra para que assuma as suas responsabilidades e não dê alento a ações radicais.

A vice-presidente do Governo espanhol, Carmen Calvo, afirma que Quim Torra, “como principal autoridade do estado da Catalunha”, tem a responsabilidade de garantir a segurança de “todos os catalães”.