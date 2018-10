Polícia carrega sobre manifestantes em frente ao Parlamento de Barcelona

A polícia regional catalã, Mossos d' Esquadra, carregou esta segunda-feira à noite sobre os manifestantes que se concentravam em frente ao parlamento catalão e à sede da Polícia Nacional, em Barcelona. Os confrontos aconteceram durante uma manifestação por ocasião do primeiro aniversário do referendo à independência na Catalunha.

Depois de alertar os manifestantes que arremessavam objetos contra os edíficios e os próprios agentes, a polícia acabaria mesmo por intervir quando estes tentaram retirar as vedações e invadir o parlamento.

Os organizadores do protesto estimam que durante esta segunda-feira estiveram mais de 50.000 manifestantes nas ruas de Barcelona. Durante a manhã, os separatistas bloquearam autoestradas, ferrovias e várias artérias da cidade Condal, exigindo a validação do resultado do referendo unilateral sobre a independência, o regresso dos exilados e a liberdade dos presos políticos catalães.

Recorde-se que há um ano o Governo regional liderado por Carles Puigdemont (o antigo presidente da Generalitat vive hoje exilado na Bélgica, embora a Justiça espanhola pretenda a sua extradição para ser julgado por crime de rebelião) realizou um referendo que o Tribunal Constitucional espanhol considerou "ilegal". O processo de independência acabaria por ser interrompido a 27 de outubro de 2017, após intervenção Governo central espanhol liderado então por Mariano Rajoy.

Nove dirigentes independentistas estão presos pelo seu envolvimento na tentativa separatista falhada e à espera de julgamento por delitos de rebelião, sedição e peculato.

Ao contrário do que os independentistas reclamam, a Constituição de Espanha apenas permite uma consulta eleitoral sobre a independência da Catalunha se esta se realizar a nível nacional.